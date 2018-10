Alexander Pechtold weg als partijleider, vertrekt dinsdag uit Kamer

Pechtold vertrekt om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Hij benadrukte dat de partij de afgelopen jaren veel idealen heeft kunnen realiseren. Ook zijn er inmiddels een aantal D66-burgemeesters benoemd.

"Je zag dit wel aankomen", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Er gingen steeds meer verhalen rond over Pechtolds houdbaarheid. Hij stond mogelijk vernieuwing in de weg en door verhalen over zijn privéleven kwam hij in zwaar weer. Dit kan ook wel goed zijn, want zo geeft hij ruimte voor nieuw leiderschap."

Pechtold erkende dat de partij er in de opiniepeilingen niet zo goed voor staat. "Ik ben ervan overtuigd dat mensen weer gaan zien dat een stem op ons bij de verkiezingen een waardevolle stem is. Want vergeet niet wat we zijn: een stabiele middenpartij. Een regeringspartij."

Extra zetels

Alexander Pechtold werd in 2006 partijleider, op het moment dat D66 nog zes zetels had in de Tweede Kamer, maar zeer slecht stond in de peilingen. In drie opeenvolgende Kamerverkiezingen, in 2010, 2012 en 2017, wist Pechtold extra zetels te halen. D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer.