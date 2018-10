Wat een halve graad meer of minder opwarming betekent voor Nederland

De maatregelen die Nederland nu neemt, zijn in ieder geval nog niet genoeg. Dat zei de Nederlandse Heleen de Coninck, een van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Het voorstel voor de klimaatwet in Nederland zegt 95 procent energiereductie in Nederland in 2050, maar dat zou dus niet genoeg zijn. Nederland is een relatief rijk land met heel veel financiƫle en menselijke capaciteit om veranderingen te bewerkstelligen. Dat is anders dan Mali of een arm land in Latijns-Amerika." De Coninck denkt dat het daarom dat het goed zou zijn als Nederland eerder dan 2050 op 0 gaat zitten.

De opwarming stoppen

Welke stappen worden ondernomen om klimaatverandering aan te pakken, horen we eind dit jaar bij de Klimaatconferentie in Katowice in Polen. Ekker verwacht dat het IPCC-rapport er een belangrijke rol gaat spelen.

Kuipers Munneke benadrukt: "Dit rapport gaat over het verschil in opwarming tussen 1,5 en 2 graden opwarming. Maar het is niet zo dat we die 2 graden halen als we niets doen."

"Als we niets doen wordt het namelijk 4 graden", zegt hij. "3 graden hebben als we de eerder afgesproken maatregelen gaan uitvoeren. Die 2 graden opwarming krijgen als we veel meer gaan doen. En die 1,5 graden opwarming krijgen we als we extreem veel gaan doen om de opwarming te stoppen. Oh, en we zitten nu al op 1 graden opwarming, dus die laatste halve graad hebben we zo gehad."

Volgens het rapport zouden we met de huidige temperatuurstijging de 1,5 graad opwarming al bereiken tussen 2030 en 2052.