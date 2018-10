'Het is hartverscheurend wat er in onze stad, in Oss, is gebeurd'

Een kleine 1000 mensen betuigen medeleven in het stadion van TOP Oss. De ceremonie is daar te volgen op een groot scherm.

'Hartverscheurend'

Job is een van de aanwezigen in het stadion. "Rouwen doe je samen", zegt hij tegen een NOS-verslaggever. "Met zijn allen gaan we proberen respect te tonen aan de nabestaanden. We hopen dat ze zo iets van troost vinden."

"Het is hartverscheurend wat er in onze stad is gebeurd", zegt een andere man in het stadion. "We hebben samen met de buurt ook dingen ingezameld", zegt de vrouw naast hem. "Dat is iets kleins wat je kunt doen."