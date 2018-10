'Nederlandse ambitie overtreft doelstelling klimaatrapport'

De publicatie van het klimaatrapport van het IPCC heeft geen gevolgen voor het Nederlandse klimaatakkoord, zegt Ed Nijpels, die het overleg over het klimaatakkoord leidt. "We doen meer dan het IPCC wereldwijd nodig acht." Hij wijst er wel op dat de wereld nog voor "een hele zware opgave" staat.

Het in het klimaatakkoord afgesproken doel is 49 procent reductie in 2030, het IPCC zegt dat de CO2-uitstoot met 45 procent moet verminderen om opwarming tegen te gaan. Nijpels: "Maar wereldwijd moeten er nog veel dingen gebeuren."

Klimaatwetenschappers waarschuwen in het nieuwste VN-rapport dat er dringende en niet eerder vertoonde maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad.

Belangrijke bijdrage aan debat

Minister Wiebes van Economische Zaken vindt het goed dat het klimaatrapport van het IPCC is gepubliceerd. "Het levert een belangrijke bijdrage aan het debat over de klimaatdoelen."

Dat debat zal verder gevoerd worden op de klimaatconferentie van 3 tot 14 december in de Poolse stad Katowice, zegt Wiebes, die vandaag geen verdere toelichting wil geven.

Het verkeerde pad

Greenpeace wil dat het kabinet de doelstelling verhoogt naar 60 procent CO2-reductie en roept het bedrijfsleven op "dit rapport goed tot zich te nemen en eindelijk concreet te worden aan de klimaattafels". "We kunnen het ons niet permitteren om het verkeerde pad in te slaan. Het is namelijk een kwestie van leven of dood voor miljoenen kwetsbare mensen over de hele wereld", zegt Greenpeace Nederland-directeur Joris Thijssen.

De milieuorganisatie vindt het "hoopvol dat het rapport laat zien dat er meerdere scenario's mogelijk zijn waarbij de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5°C beperkt wordt". Thijssen: "Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok wordt geluid en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs."

Extreem gevaarlijk

De club van de 47 minst ontwikkelde landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering wil dat overheden meer actie ondernemen en ambitieuzere plannen voor de toekomst presenteren. "Ze moeten ontwikkelingslanden helpen te ontwikkelen en hun inwoners uit de armoede te trekken zonder een traditionele, niet-duurzame ontwikkelingsweg te bewandelen", vindt LDC-voorzitter Gebru Jember Endalew.

Het verlies en de schade als gevolg van klimaatverandering, zoals voedselonzekerheid, watertekorten en vernietiging van infrastructuur, zijn bij opwarming met 1,5 graad een stuk kleiner dan met 2 graden. "Iedere fractie van een graad dat de wereldwijde temperatuur stijgt, is extreem gevaarlijk."