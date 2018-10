Spionagezaak: Moskou wil uitleg van Nederlandse ambassadeur

Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Aanleiding is de spionagezaak waar Nederland vorige week opening van zaken over gaf.

Het Russische persbureau Tass meldde vanochtend al dat de ambassadeur is ontboden vanwege "de desinformatiecampagne over Rusland die Den Haag heeft ingezet". Vrijdag, toen er ook al berichten waren dat de ambassadeur was ontboden, zei minister Blok van Buitenlandse Zaken dat het hem niet zou verrassen.

Drie weken geleden moest ambassadeur Jones-Bos zich ook al melden. Dat was nadat NRC Handelsblad en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger hadden bericht dat twee Russische spionnen eerder dit jaar waren uitgezet. Op de website van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stond toen dat de ambassadeur is ontboden vanwege "de voortdurende campagne om de spionnenmanie op te jutten".

De uitzetting van die twee Russen bleek te maken te hebben met de zaak waarover de Nederlandse geheime dienst MIVD en de regering vorige week een persconferentie gaven. De autoriteiten maakten bekend dat een spionage-actie van de Russische geheime dienst bij de OPCW in Den Haag was verijdeld. De OPCW is de organisatie die zich internationaal inzet voor een verbod op het gebruik van chemische wapens. In de spionage-zaak werden vier Russen Nederland uit gezet.

