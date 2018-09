Rusland roept Nederlandse ambassadeur op matje vanwege spionnennieuws

De Nederlandse ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen vanwege het artikel van vorige week in NRC Handelsblad en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger. Daarin stond dat twee Russische spionnen eerder dit jaar in Den Haag zijn ontmaskerd.

Op de website van de Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gemeld dat de ambassadeur is ontboden vanwege "de voortdurende campagne om de spionnenmanie op te jutten". Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassadeur is ontboden, maar wil daar inhoudelijk verder niet op ingaan.

"De ambassadeur heeft herhaald wat de ministers Ollongren, Bijleveld en Blok vrijdag ook zeiden bij de inloop van de ministerraad: het kabinet doet nooit mededelingen over vraagstukken waar verwezen wordt naar vermeende operaties van de inlichtingendiensten", zegt een woordvoerder.

Zwitserse ambassadeur

Naast de Nederlandse ambassadeur moest ook de Zwitserse ambassadeur zich melden bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de spionnenpublicatie, die Moskou vorige week al als "simpelweg absurd" bestempelde.

De Russische spionnen zouden op weg zijn geweest naar Zwitserland om daar een gifgaslaboratorium te hacken dat onder meer onderzoek doet naar de moordpoging op de dubbelspion Sergej Skripal.