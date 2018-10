Wekdienst 8/10: herdenking Oss en Friese wegblokkeerders voor de rechter

Wat heb je gemist?

De opwarming van de aarde mag niet verder gaan dan anderhalve graad, anders heeft dat grote gevolgen, staat in een nieuw rapport van de VN. In het klimaatakkoord in Parijs werd een maximale stijging afgesproken tussen de 1,5 en de 2 graden, maar die halve graad maakt nogal een verschil, zeggen de onderzoekers.

Het kan volgens de wetenschappers het verschil maken tussen het volledig verdwijnen van het koraal en het behoud van een deel dat nog kan herstellen. Ook is de druk op de Noord- en Zuidpoolgebieden bij maximaal 1,5 graad opwarming een stuk minder.