Twee hardlopers overleden kort na finish halve marathon Wales

Twee deelnemers van de halve marathon in de Welshe hoofdstad Cardiff zijn na afloop overleden aan een hartstilstand. De mannen van 25 en 32 zakten na de finish in elkaar.

De 32-jarige hardloper stortte ineen terwijl hij bij zijn vrouw en kind stond. De andere man was met zijn vriendin. Toeschouwers en hulpverleners probeerden de twee nog te reanimeren. De mannen zijn in het ziekenhuis overleden.

Het is de eerste keer in het 15-jarig bestaan van de hardloopwedstrijd dat er deelnemers overlijden. "Iedereen die bij de race betrokken is, is emotioneel gesloopt", zegt de organisatie tegen Britse media. "Ons medeleven gaat uit naar de families en vrienden van de slachtoffers."

De halve marathon in Cardiff is de op een na grootste in Groot-Brittanniƫ. Deze editie stonden zo'n 25.000 mensen aan de start.