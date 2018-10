Kabinet verbiedt ongevraagde telefonische verkoop

Bedrijven of organisaties mogen consumenten voortaan alleen nog telefonisch benaderen als die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Dat is een van de voorstellen die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken doet in een nota om de positie van de consument beter te beschermen.

Keijzer schrijft dat de helft van de consumenten zich ergert aan ongevraagde telefoontjes van bedrijven en organisaties. Om die reden gaat ze ongevraagde telefonische verkoop verbieden. Alleen als een consument duidelijk heeft gemaakt er geen bezwaar tegen te hebben, mag die straks nog gebeld worden. Onduidelijk is nog hoe de consument dat kenbaar moet maken.

Nu is er het bel-me-niet-register, dat werkt precies andersom. Consumenten kunnen zich daar aanmelden om niet benaderd te worden door bedrijven en organisaties.

Keijzer stelt ook strengere veiligheidseisen aan bedrijven die apparaten verkopen die draadloos met het internet zijn verbonden, zoals smart-tv's en thermostaten. De staatssecretaris wil de bedrijven verplichten om beveiligingsupdates te verstrekken, tenzij de consument daar geen prijs op stelt.