Wie is de opvolger van Pechtold? 'De partij heeft een aantal kanshebbers'

Sigrid Kaag

De tweede naam die wordt genoemd is Sigrid Kaag. De 57-jarige oud-VN-diplomate is namens D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Begin dit jaar was ze ook waarnemend minister van Buitenlandse Zaken.

"Kaag zou wel eens een serieuze kanshebber kunnen worden, áls ze het wil tenminste", zegt Fresen. "Ze is wel een echte D66-politicus met een sterk internationaal profiel." Het zwakke punt is het gebrek aan Haagse ervaring, zegt Fresen. "Ook is het de vraag of ze sterk is op de sociaal-economische onderwerpen."