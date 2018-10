'Mannelijk icoon' James Bond zal nooit gespeeld worden door een vrouw

Het is tegenwoordig een trend in de film- en televisiewereld: van oorsprong mannelijke rollen door een vrouw laten spelen. Dat is onlangs gebeurd in de nieuwe versie van de jaren 80-klassieker Ghostbusters, in de komische kraakfilm Ocean's 8 en - vanaf morgen te zien - in het nieuwe seizoen van de BBC-serie Doctor Who.

Maar bij een andere legendarische Britse reeks gaat dat niet gebeuren. James Bond zal nooit gespeeld worden door een vrouw, verwacht Barbara Broccoli, die al sinds 1987 (The Living Daylights) producent is van de 007-films.

Meer vrouwelijke rollen

"Bond is mannelijk", zegt ze tegen the Guardian. "Hij is geschreven als een man en dat zal hij waarschijnlijk ook blijven." In tegenstelling tot de mensen achter de eerder genoemde films en series heeft Broccoli daar niet zoveel moeite mee. "We hoeven mannelijke personages helemaal niet om te vormen naar vrouwelijke rollen. We kunnen ook gewoon meer vrouwelijke rollen creëren en zorgen dat het verhaal daar bij past."

Toch is Bond in de loop van de tijd wel veranderd, zegt Broccoli. "Omdat het personage in de jaren vijftig is geschreven, zullen er altijd dingen in zijn dna zijn die niet gaan veranderen. Maar de wereld is veranderd en Bond is daarin meegegaan. Zeker de recente films met Daniel Craig passen meer bij de manier waarop vrouwen tegenwoordig worden gezien."