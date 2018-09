James Bond voor het eerst door Amerikaan geregisseerd

James Bond heeft een nieuwe regisseur. Het gaat om de Amerikaan Cary Joji Fukunaga, maakten producenten Michael G. Wilson, Barbara Broccoli en hoofdrolspeler Daniel Craig bekend.

De 41-jarige Fukunaga is de eerste Amerikaan die een officiële James Bond-film gaat regisseren. Eerder regisseerde hij de succesvolle HBO-serie True Detective en de film Beasts of No Nation met Idris Elba in de hoofdrol. Elba werd eerder genoemd als opvolger van James Bond-hoofdrolspeler Daniel Craig.

Afzegging

De bekendmaking komt een maand nadat Oscarwinnaar Danny Boyle had besloten om de volgende James Bond-film niet te regisseren. De reden zou een artistiek meningsverschil zijn met de producenten.

In maart beginnen de opnames van de 25e James Bond. Het is de bedoeling dat de film op 14 februari 2020 in de bioscopen draait.