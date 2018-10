Wiebes: verder praten over klimaatakkoord, geen verplichte woningisolatie

De klimaatonderhandelaars uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten van het kabinet verder praten om hun ideeën voor de vermindering van CO2-uitstoot ook echt concreet te maken. Dat is de reactie van minister Wiebes op de voorstellen van de zogenoemde 'klimaattafels'.

Wiebes vindt het niet erg dat de gesprekken lang duren, omdat het een ingewikkeld proces is. Dat geldt in ieder geval voor het isoleren en gasvrij maken van alle woonhuizen. "We gaan er een generatie over doen", zegt hij. "Er moeten heel veel huizen aangepakt worden. En in 2050 moeten we er ook nog warmpjes bij zitten."

Een van de ideeën was om mensen te gaan verplichten iets aan hun huis te doen, maar dat ziet Wiebes niet zitten. "Het afsturen van regels op mensen gaat ons nu te ver. We willen het verleidelijk maken om je huis aan te passen en te isoleren." Maar hoe de overheid dat voor elkaar gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Elektrische auto's

Dat geldt ook voor een andere energieverbruiker waarmee bijna elke burger te maken heeft: de auto. "Als het gaat om de stimulering van elektrische auto's dan gaan we tot 2025 door, omdat anders te weinig mensen overschakelen", zegt Wiebes. Maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is nog niet besloten. Wel zegt het kabinet dat er afspraken moeten komen met werkgevers en leasemaatschappijen.

Het idee om de energiebelasting op gas flink te laten stijgen en op elektriciteit te laten dalen gaat Wiebes ook te ver. Een kleine verhoging van de energiebelasting op gas is volgens Wiebes al voldoende om mensen te laten overschakelen en het gasverbruik te verlagen.

De andere plannen, zoals het belasten van CO2-uitstoot, het verminderen van CO2-uitstoot door de industrie, verlaging van methaanemissies uit stallen en mestopslagen en duurzame kringlooplandbouw, worden de komende maanden verder uitgewerkt.