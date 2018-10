Verdachte van beschieting Panorama-gebouw was al in beeld bij politie

De politie hield de vermoedelijke organisator van de aanslag op het gebouw van Panorama al in de gaten. Agenten denken het lid van motorclub Caloh Wagoh een paar uur voor de beschieting nog bij het pand te hebben gezien tijdens een voorverkenning.

Vanmiddag is een eerste zitting in de rechtszaak tegen de mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslag met een granaatwerper. In juni werd het pand aan de Teleportboulevard in Amsterdam, waar de redacties van verschillende tijdschriften zitten, beschoten.

De politie kreeg op de dag van de aanslag een tip dat Richard Z., president van een van de chapters van Caloh Wagoh, samen met een ander lid een ernstig misdrijf voorbereidde. Mogelijk ging het om een liquidatie, die zou worden gepleegd in de buurt van station Sloterdijk. Dat is de omgeving waar ook het beschoten kantoorpand staat.

De politie kreeg de informatie uit een ander lopend onderzoek. Om wat voor onderzoek het gaat, is onbekend. Duidelijk is wel dat Richard Z. werd afgeluisterd. De politie besloot hem ook te observeren.

Voorverkenning

Een paar uur voor de beschieting is de politie getuige van een vermoedelijke voorverkenning bij het Panorama-gebouw. Een observatieteam ziet de auto van Richard Z. staan op de Teleportboulevard. Twee mannen lopen buiten een rondje; het zou gaan om Z. en een medeverdachte.

Als de mannen na een paar minuten weer vertrekken en de auto van Z. richting zijn woonplaats Woerden verdwijnt, haakt de politie af. Een paar uur later volgt de beschieting met een M80-granaatwerper.

Bronnen rond het onderzoek stellen dat de aanslag niet voorkomen had kunnen worden, omdat de informatie die avond niet concreet genoeg was om in te kunnen grijpen. Zo had de politie nog niet helder wie of wat het doelwit zou kunnen zijn.

Na de beschieting ligt dat uiteraard anders. De volgende ochtend om zes uur wordt Richard Z. van zijn bed gelicht door een arrestatieteam, op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.

Snelweg

Inmiddels weet de politie dat Z. kort voor de beschieting terugkeerde naar Amsterdam. Hij zat op het moment van de aanslag op het terras van een waterpijpcafé.

Verder vermoedt de politie dat Richard Z. een dag eerder ook al bij het gebouw aan de Teleportboulevard is geweest, samen met een ander Caloh Wagoh-lid.

"Hier tussendoor moet je d'r uit", zei Z. toen in een afgeluisterd gesprek. "Hier moet de auto staan. Kijk, want ken je gelijk zo d'r af, de snelweg op. Denk ook niet dat je het 's nachts moet doen, maar gewoon als het lekker druk is een beetje."