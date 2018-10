Kabinet laat vervuilende bedrijven schone initiatieven betalen

Gasbelasting

Veel discussie is er over de manier waarop huiseigenaren gestimuleerd moeten worden om minder of helemaal geen gas meer te gebruiken. De tafel 'Gebouwde omgeving', die hierover gaat, stelt voor de gasbelasting verder te verhogen en de belasting op elektriciteit verder te verlagen. Er is discussie over de financiƫle gevolgen die dit heeft, met name voor de lagere inkomens. De eerste ervaringen zijn negatief, maar dat komt volgens de voorzitter van deze tafel, oud-PvdA-leider Diederik Samsom, doordat het kabinet de vaste teruggave van de energiebelasting heeft verlaagd en de tafel voorstelt deze juist te verhogen.

Forse investeringen in huizen voor bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen en zonnepanelen zijn nu voor veel huiseigenaren onbetaalbaar. In het voorlopige Klimaatakkoord wordt voorgesteld om een zogenoemde gebouwgebonden financiering mogelijk te maken. De lening is dan gekoppeld aan de woning en gaat over van eigenaar op eigenaar, vergelijkbaar met bijvoorbeeld erfpacht of servicekosten van een appartement. Voor deze gebouwgebonden financiering is een wetswijziging nodig, zodat bijvoorbeeld het bureau kredietregistratie (BKR) hier ook mee akkoord gaat. Het kabinet moet vandaag duidelijk maken of het de wet wil wijzigen op dit punt, of de voorkeur geeft aan andere financieringsmogelijkheden.