Giro 555 ontvangt binnen 24 uur ruim miljoen euro voor Indonesië

Een etmaal nadat hulporganisaties Giro555 hebben opengesteld voor steun aan de slachtoffers van het natuurgeweld in Indonesië, is er ruim een miljoen euro gestort. De hulporganisaties achter het initiatief zeggen er alles aan te doen om de noodhulp in de getroffen gebieden te krijgen.

Het dodental van de aardbeving en tsunami op het eiland Sulawesi is opgelopen tot ruim 1400 en de verwachting is dat het verder stijgt. Hulpverleners zoeken nog steeds tussen het puin naar overlevenden en slachtoffers. Op het eiland is een tekort aan voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Een samenwerkingsverband van elf hulporganisaties opende gisteren het rekeningnummer 555. Daarnaast kondigden ze een nationale campagne aan, met onder meer tv- en radiospotjes. De organisaties roepen Nederland op een bijdrage te leveren.

Dit is het spotje dat je nu veel zult zien bij de NPO: