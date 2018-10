Dodental opgelopen naar 1400, 'en aan alles een tekort' op Sulawesi

Omdat er grote tekorten op Sulawesi zijn, willen mensen weg. "Op het vliegveld staan honderden mensen te wachten. Ze vertrekken naar iedere willekeurige plaats, als ze maar weg kunnen."

Eerste prioriteit: mensen redden

Het is niet zo vreemd dat de hulpvoorziening nog niet op gang gekomen is, zegt Thea Hilhorst hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit.

"De eerste hulp komt altijd van buren, van mensen die het dichtst bij zijn", zegt Hilhorst. "Het duurt altijd een aantal dagen voordat de echte hulpverlening op gang komt. Ook gaat de eerste dagen de aandacht vanuit de overheid uit naar het redden van mensen. Nu wordt er ook nog gezocht naar mensen onder het puin. Daar ligt de prioriteit."

Dat zegt ook Iris van Deinse van het Rode Kruis in het Radio 1 Journaal. "Al zijn er de laatste dagen geen overlevenden meer onder het puin gevonden. Tegelijkertijd blijft het dan belangrijk om mensen uit het puin te halen. Die verdienen een waardige begrafenis", zegt de hulpverlener die vanochtend aankwam op Sulawesi.

"Er is hier aan alles een tekort. Wij hebben ook last van het tekort aan brandstof. Vanochtend hebben hulpverleners een watertank naar een tankstation geduwd." Zij konden op die plek wel aan benzine komen. "Het is veel improviseren om mensen te helpen."

Er is hulp onderweg, vertelt Van Deinse. "Wij hebben vijf warenhuizen met goederen die hierheen verscheept worden." Het duurt even voordat de goederen er zijn, omdat dit per boot gaat. "Daar zitten grote watertrucks bij. Die kunnen niet zomaar met het vliegtuig gebracht worden."

Tekort aan babyvoeding

In de tussentijd zet het Rode Kruis klinieken op om eerstelijns hulp te bieden. "Want mensen kampen nu met allerlei problemen", zegt Deinse. "Ze slapen op straat onder zeiltjes. Daardoor loop je van alles op en word je sneller ziek." Bij de klinieken komen ook veel moeders met hun jonge kinderen. Die lopen tegen een probleem aan: er is een tekort aan babyvoeding. "Daar maken wij ons zorgen over. Dat moet snel komen", zegt Deinse.