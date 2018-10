De neerwaartse spiraal van Emmanuel Macron

Eind augustus stapte de populaire milieuminister Nicolas Hulot al op en een week later minister van Sport Laura Flessel. Waar Flessel daar persoonlijke redenen voor had, besloot Hulot te vertrekken uit onvrede met Macrons beleid. Hij was teleurgesteld over de milieuambities van de regering.

Hulots vertrek was pijnlijk voor Macron. "Hij was een van de populairste ministers. Hij stond bekend als het 'linkse geweten' van de regering. "Dat straalde ook af op Macron. Als dat linkse geweten wegvalt, wordt het imago van een rechtse president, een president van de rijken, bevestigd".

Beroerde peilingen

Naast de kritiek in politieke kring heeft de Franse president het ook bij de kiezer te verduren. In opiniepeilingen doet hij niet goed meer, terwijl het publiek hem in mei nog steunde. In sommige peilingen is nu nog maar 19 procent van de kiezers positief over Macron. Bij anderen staat zo'n 30 procent achter hem.

Franse presidenten scoren vaak slecht in opiniepeilingen, maar Macron spant de kroon. De vorige president François Hollande ging niet voor een tweede termijn als president, omdat hij er in de peilingen zo slecht voor stond. Macron staat er op dit moment slechter voor dan Hollande in dezelfde periode van zijn presidentschap. Die zat bovendien in het Élysée ten tijde van een flinke economische crisis. Macron heeft de wind nu in de rug, maar kan daar niet van profiteren.

Volgens de president komt dat doordat hij vooral aan het zaaien is geweest; maatregelen doorvoeren die op de lange termijn pas effect hebben. "Volgens Macron moet je niet binnen een paar maanden resultaat verwachten. Dat duurt soms jaren."

Lijfwacht

Maar de Fransen hebben daar het geduld niet voor. Mede door ministers die opstappen, en de rel van de zomer: een gewelddadige lijfwacht van Macron die een demonstrant te lijf ging. Bij een betoging in Parijs werkte Alexandre Benalla een man tegen de grond en sloeg hem. Beelden daarvan verschenen online: