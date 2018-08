Franse milieuminister stapt per direct op, zegt hij live op radio

De Franse minister van Milieu Nicolas Hulot heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij zegt dat hij daarover vooraf president Macron of premier Philippe niet heeft ingelicht.

Hulot is teleurgesteld dat er weinig vooruitgang is in de strijd tegen klimaatverandering. Op radiozender France Inter zei Hulot dat hij het gevoel heeft dat ecologie voor de regering geen prioriteit is, terwijl "dit onderwerp een voorwaarde is voor al het andere".

"We streven naar het behoud van een economisch model dat verantwoordelijk is voor alle klimatologische ongeregeldheden", zei hij.

Nuttig gebaar

Hulot hoopt dat Macron, voor wie hij zegt respect te hebben en die hij als vriend beschouwt, zal leren van zijn aftreden. "Ik hoop dat dit gebaar nuttig zal zijn, zodat iedereen zich zal bezinnen op zijn of haar verantwoordelijkheid."

Regeringswoordvoerder Griveaux betreurt het vertrek, zei hij tegen BFM TV. Hij noemde veranderingen op milieugebied, zoals de hervorming van landbouw, processen van een lange adem.

"Nicolas Hulot weet dat er niet binnen een jaar resultaten geboekt kunnen worden." Hij vindt het zonde dat Hulot niet "alles wat hij de afgelopen 14 maanden heeft bereikt, om kan zetten in iets waardevols".

Over de wijze waarop Hulot zijn vertrek aankondigde, zei Griveaux dat dat het "zijn manier van doen" is. "Ik denk dat het beleefd zou zijn geweest om de president en de premier te waarschuwen."

Activist

Nicolas Hulot was een van de populairste ministers. Voordat hij bewindsman werd, was hij een bekende klimaatactivist en presentator van natuurprogramma's op televisie. In zijn documentaires vroeg hij vaak aandacht voor klimaatverandering. Hulot werd ook door eerdere presidenten al gevraagd om minister te worden, maar hij had dit altijd geweigerd.