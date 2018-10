Belangenbehartiger voor gevangenen in het buitenland breekt met BuZa

De stichting PrisonLaw, die zich inzet voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen, weigert nog langer subsidie te ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reden is een vertrouwensbreuk.

Als de huidige subsidie eind volgend jaar afloopt, zal de stichting geen nieuwe aanvraag indienen. De stichting moet dan de steun aan het grootste deel van de Nederlandse gevangenen in het buitenland afbouwen. De oprichter van PrisonLaw, advocaat Rachel Imamkhan, verwacht dat de stichting uiteindelijk nog maar vijf Nederlandse gevangenen in het buitenland kan bijstaan, en niet 154 zoals nu.

Buitenlandse Zaken wil cliƫnten van PrisonLaw met nog lopende rechtszaken overdragen aan een andere organisatie. De samenwerking met PrisonLaw wordt de komende tijd afgebouwd.

Druk

In een interview met de Volkskrant zegt Imamkhan dat Buitenlandse Zaken druk op haar heeft uitgeoefend, na kritische uitlatingen in de media. In een gesprek met de NOS voegt ze daaraan toe dat die druk zo hoog werd, dat ze ernstige stressklachten heeft gekregen en dat het bestuur van de stichting uiteindelijk het contact met het ministerie van haar heeft overgenomen.

Ook zou Buitenlandse Zaken in de zaak-Romano van der Dussen pas in beweging zijn gekomen, nadat ze de publiciteit had gezocht. Van der Dussen zat jarenlang onschuldig vast in Spanje.

Imamkhan zegt dat ze in een andere bekende zaak, die van Jaitsen Singh, onder druk is gezet om haar uitspraken in de media te rectificeren. Omdat er een subsidierelatie was, vindt ze dat chantage.

1900 Nederlanders

Buitenlandse Zaken herkent zich niet in de beschuldigingen van Imamkhan en betreurt het beeld dat door het Volkskrant-artikel naar voren komt. Het ministerie stelt dat er verschillende pogingen zijn geweest om met haar het gesprek aan te gaan, maar dat Imamkhan daar niet op inging. Zelf zegt de advocate dat ze vandaag via de media voor het eerst hoort van die pogingen.

"De focus van het ministerie ligt bij de consulaire bijstand aan dhr. Singh en de bijna 1900 andere Nederlanders die op dit moment in het buitenland gedetineerd zijn", aldus het ministerie. Het wijst er verder op dat de consulaire bijstand ruim voldeed en voldoet aan de eisen die het ministerie daaraan stelt.