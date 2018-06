Nederlander die 34 jaar vastzit in VS krijgt mogelijk weer kans op vrijlating

Een Surinaamse Nederlander die al 34 jaar gevangen zit in de Verenigde Staten op grond van een discutabel proces krijgt mogelijk weer een kans op vrijlating. In de tweede helft van dit jaar besluit een commissie in Californië over een vervroegde vrijlating van Jaitsen Jainandun Singh, schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Blok zegt dat Singh "steun" krijgt van Nederland. Die uitgesproken steun is opvallend, want vorig jaar onthulde de Volkskrant dat de overheid zich nauwelijks om hem heeft bekommerd, hoewel ambtenaren wisten dat het verloop van zijn proces op zijn minst grote vragen opriep.

Uit door de krant opgevraagde stukken bleek toen dat Singh twaalf jaar geen consulair bezoek heeft gehad. De Nederlandse overheid zou ook nooit hebben meegewerkt aan een overplaatsing naar Nederland. Ook toen zei Buitenlandse Zaken in een reactie Singh altijd te steunen waar mogelijk, al is volgens de verdediging van Singh onduidelijk waaruit die steun bestond.

Corrupte aanklager

Singh werd in 1986 veroordeeld voor de huurmoord op zijn vrouw en dochter. Maar het proces rammelde: zo hebben de broer en de weduwe van een van de vermoedelijke daders een verklaring ondertekend, waarin staat dat de Nederlander niets met de moorden te maken had.

De getuigenverklaring waarop het vonnis rust, is door een corrupte aanklager gekocht en een ontlastende getuigenis van de destijds 14-jarige zoon van Singh heeft nooit een rol in het proces gespeeld, schreef de Volkskrant.

De zus van Singh en zijn advocaat, Rachel Imamkhan, zijn nog niet ingelicht door Buitenlandse Zaken over de mogelijke vrijlating. Volgens Imamkhan, die met de stichting Prisonlaw ook de onschuldig veroordeelde Romano van der Dussen uit een Spaanse cel kreeg, is het nog helemaal niet gezegd dat de commissie zich gaat buigen over de vrijlating van Singh.

Zij vindt het diplomatiek niet handig dat Buitenlandse Zaken ermee naar in de publiciteit treedt. "Dit hebben we ook gezegd tegen het ministerie", zegt Imamkhan. De aanvraag voor de vervroegde vrijlating is ingediend door de stichting Prisonlaw. Die is bang dat de publiciteit in het nadeel zal werken van Singh en wil graag van Buitenlandse Zaken weten waarom de zaak nu naar buiten is gebracht.