Hoe groot is het getroffen gebied in Indonesië?

Govers verwacht dat de trillingen dus veel sterker zijn gevoeld ten noorden van Palu. "Palu is niet het zwaarst getroffen gebied. Daarmee zie je aankomen dat er nog heleboel aardbevingsellende in het verschiet ligt op plaatsen waarvan we nu niet veel weten."

Maar hoe groot de schade in het gebied ten noorden van Palu is, is nog onbekend. Het gebied is dunbevolkt. Hulpverleners kunnen Palu nagenoeg niet bereiken, en over het gebied in het noorden is vooralsnog nog minder bekend.

Hoe ver zijn de golven Palu binnen gegaan?

Palu is niet alleen getroffen door trillingen op het land, veel schade komt door de tsunami die later aan land kwam.

De reikwijdte van de tsunami is momenteel nog onbekend. "Ik hou het voor mogelijk dat tsunami alleen in de baai is geweest. Als de onderzeese landverschuiving aan de monding van de baai van Palu heeft plaatsgevonden, dan is de schade mogelijk beperkt gebleven tot de baai."

Waarschijnlijk konden de golven in de baai geen kant op konden en daardoor zijn ze metershoog aan land gekomen.