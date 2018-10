'We bidden hier en in Indonesië voor vermiste familie in Palu'

Daisy Aponno (69) uit Hengelo is zeer bezorgd over haar nicht Meity Pattipaway op Sulawesi. "Ik heb bericht gekregen van haar zus dat Meity's huis in Palu helemaal plat is. Ze kunnen haar en de twee kleinkinderen niet vinden, dat vind ik wel erg."

Sinds de aardbeving en tsunami vrijdag heeft Aponno niets meer gehoord van haar nicht. De Indonesische overheid schat dat er nog honderden mensen vastzitten in gebouwen of onder het puin. Minstens 800 mensen zijn om het leven gekomen, gevreesd wordt voor duizenden doden. Zo'n 50.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten.

'Oh nee'

De alleenstaande Meity Pattipaway is in de zeventig en zorgt voor haar twee kleinkinderen, omdat hun moeder is overleden tijdens hun geboorte. Behalve de twee meisjes was ook het jongste broertje van Pattipaway in het huis toen het natuurgeweld losbarstte. Hij is in de veertig.

"Als ik de beelden zie van de stad Palu, die helemaal is verwoest, dan denk ik: oh nee", zegt Aponno bedrukt. Ze belde en appte gelijk naar haar nicht, maar zonder resultaat.

De zus van haar nichtje woont in dezelfde stad en die kreeg Aponno uiteindelijk wel te pakken. "Daar was niets gebeurd, haar huis was niet getroffen." Niet elke wijk in Palu is even hard geraakt door de natuurramp.

Pattipaway woont in een gebied waar de ravage juist groot is. De zus vertelde dan ook dat Pattipaway's huis "helemaal weg is".