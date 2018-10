'Rampgebied Sulawesi blijkt veel groter dan gedacht'

Terwijl de hulpverlening langzaam op gang komt, blijkt het door aardbeving en tsunami getroffen gebied op Sulawesi groter dan gedacht. "Er worden voortdurend nieuwe gebieden ontdekt die ook zijn verwoest", zegt correspondent Michel Maas.

Het dodental is volgens Indonesische media opgelopen tot 1200. Het officiële aantal is nog steeds 832, maar de overheid vreest dat er duizenden mensen zijn omgekomen. In hele gebied wonen zo'n 1,2 miljoen mensen. Vooral Palu, een stad met 379.000 inwoners, is zwaar getroffen.

"Maar ook in de wijde omtrek zijn er dorpjes en stadjes zo goed als verwoest", zegt Maas in het NOS Radio 1 Journaal. "En daar moet het zoeken naar slachtoffers onder het puin nog beginnen. Het rampgebied blijkt dus veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen."

In de onderstaande video is te zien hoe de tsunami het land bereikt. De man die het filmpje maakt, probeert mensen nog te waarschuwen: