Rampgebied Sulawesi moeilijk te bereiken, vrees voor duizenden doden

In het door een aardbeving en tsunami getroffen gebied op Sulawesi groeien de tekorten. Vooral aan eten en water is een gebrek. Maar bevoorrading is lastig.

"Eigenlijk is het gebied alleen goed te bereiken via de lucht", zegt correspondent Michel Maas, die op Sulawesi in de buurt van het rampgebied is. "Maar het vliegveld is beschadigd en dat betekent dat er alleen maar militaire toestellen en kleine vliegtuigen kunnen landen."

Over de weg naar Palu gaan is niet alleen een lange rit; delen van de route zijn door de aardbeving onbegaanbaar geworden. Daardoor komt de hulpverlening volgens Maas nauwelijks op gang.

Koekjes en zakjes chips

Maar die hulp is hard nodig. "Er is een grote behoefte aan water en eten. Mensen zijn al begonnen met het plunderen van kleine supermarkten. Ze teren nu op alles wat ze in huis hebben en vaak is dat niet meer dan wat koekjes of zakjes chips. Eten wordt nu maar mondjesmaat aangevoerd."

Ook aan slaapplaatsen is een gebrek. "Want mensen durven hun huizen niet in omdat ze bang zijn dat die instorten."

Op deze beelden is te zien hoe de tsunami aan land komt. Tijdens het filmen probeert een man mensen te waarschuwen.