Rechtsextremisten Chemnitz opgepakt voor beramen aanslagen op buitenlanders

In Duitsland zijn vanochtend zes rechtsextremisten opgepakt die ervan worden verdacht dat ze de gewelddadige groep Revolution Chemnitz hebben opgericht en buitenlanders hebben aangevallen.

Ze zouden van plan zijn geweest om vaker aanslagen op buitenlanders te plegen en ook politieke tegenstanders aan te vallen.

Een zevende verdachte is twee weken geleden al opgepakt.

Wapens

De politie viel vanochtend op verscheidene plekken in de deelstaten Saksen en Beieren huizen en andere gebouwen binnen. Het is niet duidelijk of daarbij spullen in beslag zijn genomen. De groep zou wel bezig zijn geweest met het bestellen van halfautomatische wapens.

Volgens de Duitse justitie zijn de zeven verdachten kopstukken in de neonazi-scene in de regio Chemnitz. Ze zouden twee weken geleden samen met andere rechtsextremisten buitenlanders in Chemnitz hebben aangevallen. Daarbij raakte iemand gewond.

In Chemnitz was het eind augustus onrustig door demonstraties van rechtsextremisten, neonazi's en linkse activisten. De aanleiding was de dood van een Duitser, die waarschijnlijk door een migrant is doodgestoken. Rechtsextremisten gingen daarna de straat op om te protesteren tegen het vluchtelingenbeleid en dat leidde weer tot linkse betogingen.