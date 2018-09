Ravage op Sulawesi, omvang ramp nog steeds onduidelijk

De Indonesische autoriteiten en de hulpverleners kunnen twee dagen na de aardbeving en de tsunami op Sulawesi nog slechts gissen naar het aantal slachtoffers en de omvang van de schade. De situatie in de stad Palu is dramatisch en uit satellietbeelden blijkt dat er tot in de verre omtrek een ravage is aangericht. Het aantal slachtoffers zou tot in de duizenden kunnen lopen. Het Rode Kruis denkt pas morgen de afgelegen gebieden te bereiken.

Alle berichten die nu binnenkomen gaan over Palu, een stad met zo'n 350.000 inwoners. Daar zijn zeker 820 mensen om het leven gekomen en honderden gewonden gevallen. Gevreesd wordt dat er nog honderden mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen.

De rest van het aardbevingsgebied is nauwelijks bereikbaar voor hulpverlening. Wegen zijn onbegaanbaar door aardverschuivingen en modderstromen. Contact is bijna onmogelijk, omdat op veel plaatsen de stroom is uitgevallen.

Zorgen over buitengebieden

Alleen satellietbeelden kunnen een verhaal vertellen over de geïsoleerde regio's, vertelt correspondent Michel Maas. "Daarop is te zien dat er veel is ingestort, maar meer weten we niet."

Het Rode Kruis heeft nauwelijks contact met gebieden buiten Palu. "Er zijn reddingsteams onderweg, maar we maken ons grote zorgen", zegt een woordvoerder.

De beelden uit Palu voorspellen weinig goeds voor de situatie in de rest van het rampgebied. Huizen, hotels en winkelcentra zijn ingestort door de aardbeving en de gebouwen aan de kust die daarna nog overeind stonden, zijn weggespoeld door het geweld van de tsunami.

Het Indonesische Rode Kruis heeft inmiddels Donggala, waar zo'n 300.000 mensen wonen, kunnen bereiken. Eerste beelden op Twitter laten zien dat er van de kustlijn weinig over is: