Dodental Sulawesi naar ruim 800, vrees voor duizenden slachtoffers

De Indonesische autoriteiten hebben het dodental van de aardbeving en de tsunami op Sulawesi verhoogd naar 832, twee keer zo veel als het laatste officiële cijfer van afgelopen nacht. Indonesië vreest dat het aantal slachtoffers veel verder op gaat lopen, omdat er alleen gebrekkig contact mogelijk is met verder afgelegen gebieden.

De doden die al geborgen zijn komen voornamelijk uit de kuststad Palu. Een beeld van het aantal slachtoffers in andere getroffen gebieden, zoals Donggala en Mamuju, is er nog niet. Vicepresident Jusuf Kalla zei dat hij bang is dat er mogelijk "duizenden en duizenden doden" zijn gevallen.

Onbegaanbare wegen

Door aardverschuivingen en modderstromen zijn veel wegen onbegaanbaar voor hulpverleners. Ook is de stroom op veel plekken uitgevallen, wat communicatie lastig maakt. De autoriteiten hopen later vandaag de afgelegen gebieden te kunnen bereiken.

Het Indonesische eiland werd vrijdagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,5. Daarop volgde een metershoge vloedgolf. In eerste instantie was er alarm geslagen over een tsunami, maar die werd kort daarop om onbekende redenen weer ingetrokken.