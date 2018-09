Omstreden Braziliaanse presidentskandidaat ontslagen uit ziekenhuis

De neergestoken Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd drie weken geleden op een campagnebijeenkomst in de stad Juiz de Fora in zijn onderbuik gestoken en liep daardoor een darmbeschadiging en meerdere interne bloedingen op. Hij verloor ruim twee liter bloed.

Bolsonaro moest na de steekpartij meerdere keren worden geopereerd. Hij zou eigenlijk gisteren al worden ontslagen, maar dat werd een dag later vanwege een interne bloeding.

Hardere aanpak

De uiterst rechtse Bolsonaro staat hoog in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van 7 oktober, vooral vanwege zijn standpunt dat er veel harder moet worden opgetreden tegen criminaliteit.

Of hij die verkiezingen ook gaat winnen is maar de vraag: volgens opiniepeilingen gaat hij waarschijnlijk in een eventuele tweede ronde verliezen van Fernando Haddad van de linkse Arbeiderspartij. Die tweede ronde wordt op 28 oktober gehouden als geen van de kandidaten in de eerste ronde de meerderheid weet te behalen.

Tegen Bolsonaro is ook veel protest in Brazilië. Tegenstanders zijn boos vanwege positieve uitspraken die hij deed over de militaire dictatuur in Brazilië. Hij hemelde een hoge militair op, die destijds berucht was omdat hij mensen martelde. Ook deed Bolsonaro uitspraken die werden gezien als vrouwonvriendelijk en werd hij beschuldigd van racisme door tegenstanders.

Wantrouwen

Bolsonaro zei gisteren dat hij een nederlaag bij de verkiezingen niet zal accepteren. Hij suggereerde op een Braziliaans tv-station dat er sprake is van verkiezingsfraude, door te zeggen dat hij de top van de Braziliaanse kiescommissie niet vertrouwt. Hij leverde daar verder geen bewijs voor.

De kiescommissie en de Organisatie van Amerikaanse Staten, die waarnemers naar Brazilië heeft gestuurd, zeggen dat die beschuldiging op niets is gebaseerd.

Op beelden is het moment te zien waarop Bolsonaro wordt neergestoken. Jair Bolsonaro was campagne aan het voeren voor de verkiezingen van volgende maand.