Macedonië stemt over nieuwe naam en de hele wereld kijkt mee

'Voor een veilige toekomst voor onze kinderen' is één van de slogans van de ja-campagne in het Macedonische referendum dat morgen wordt gehouden. Het is een gevoelig referendum, want Macedoniërs wordt gevraagd of ze het goed vinden dat de naam van hun land Noord-Macedonië wordt. Dat werd in juni vastgelegd in een historisch akkoord tussen Skopje en Athene.

Toen kwam er een eind aan het 27-jaar lange dispuut tussen de twee landen. Omdat Griekenland een provincie heeft die ook de naam Macedonië draagt, eisten de Grieken een andere naam voor het noordelijke buurland. Griekenland hield al die jaren de mogelijkheid tot lidmaatschap van de NAVO en de EU tegen voor de Macedoniërs. Maar de huidige premiers van beide landen, Alexis Tsipras en Zoran Zaev, kwamen tot een compromis.

Daarmee kan Macedonië meteen lid worden van de NAVO en op langere termijn ook beginnen met toetredingsgesprekken met EU. De deal is nog niet definitief. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de parlementen in beide landen. En, zo beloofde premier Zaev, de Macedonische bevolking moet geraadpleegd worden in een referendum. Als de Macedoniërs volmondig 'nee' stemmen, dan kan de deal alsnog worden afgeblazen.