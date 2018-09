Eerste hulpverleners op Sulawesi na tsunami, angst voor meer doden

Mobiele telefoons doen het grotendeels weer, maar vaste telefoons nog niet, vertelt Maas. "Voor veel mensen is dat ontzettend angstig. Ik heb vrienden in Jakarta die familieleden in Palu hebben wonen. Ze krijgen ze maar niet te pakken. Iedere keer dat dat niet lukt, wordt hun angst groter dat er iets met ze gebeurd is."

Op zo'n 40 kilometer van Palu zit een groep Nederlandse vakantiegangers in een duikresort. Thomas van der Kallen was aan het duiken bij de eerste aardbeving. "Ik voelde een beving in mijn hele lijf. Eerst dacht ik dat er en motorboot heel dichtbij was. Het was heel vreemde ervaring", zegt hij in het Radio 1 Journaal.