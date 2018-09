'Turkije vroeg Duitsland voor staatsbezoek om uitlevering 'terroristen''

De regering van Turkije heeft Duitsland kort voor het staatsbezoek van president Erdogan om uitlevering van zo'n zeventig in Duitsland verblijvende 'terroristen' gevraagd. Dat meldt de Turkse krant Yeni Asir. Een van de gezochte personen is de academicus Adil Öksüz, die een sleutelrol zou hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep tegen Erdogan in 2016.

Duitse media noemen ook de naam van de journalist Can Dündar, een voormalig medewerker van de kritische krant Cumhuriyet. Hij is in Turkije tot vijf jaar en tien maanden veroordeeld voor het schenden van staatsgeheimen, verraad en propaganda, omdat hij over wapenleveranties van een Turkse geheime dienst aan rebellen in Syrië had geschreven.

Niet naar Erdogan

De 57-jarige Dündar leeft als balling in Duitsland. De verwachting was dat hij vanmiddag bij een persconferentie van Erdogan en Merkel vragen zou stellen over journalisten die onder het bewind van Erdogan zijn vastgezet.

Vanmorgen maakte hij bekend dat hij van zijn voornemen afzag. "Erdogan zou de persconferentie afzeggen om geen vragen hoeven te beantwoorden", zei Dünbar op Twitter. Hij ging ervan uit dat Duitse journalisten namens hem vragen zouden stellen.

Een Turkse fotograaf deed dat non-verbaal. Hij droeg een T-shirt met de opdruk 'Vrijheid voor journalisten in Turkije' en werd voor het oog van de vele camera's afgevoerd. Dünbar zal later vandaag reageren op het bezoek van Erdogan aan Duitsland.