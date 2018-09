Machtswissel bij Turkse krant: Erdogan heeft gewonnen, zeggen critici

Tegenstanders van de Turkse president Erdogan zijn bang dat de krant Cumhuriyet zijn kritische toon zal verliezen, nu de leiding van de krant in andere handen is gekomen.

De krant is eigendom van een stichting die vrijdag een nieuw bestuur kreeg. De nieuwe bestuurders vinden de koers van de krant te liberaal en te weinig kritisch jegens naar autonomie strevende Koerden.

Hoofdredacteur Murat Sabuncu is ontslagen. Meer dan twintig medewerkers zouden ook de laan uit zijn gestuurd of zelf ontslag hebben genomen.

Opgekocht

Tot die laatste groep behoort theaterregisseur en columnist Aydin Engin. In de Duitse krant Die Zeit schrijft hij dat Erdogans partij AKP het Turkse medialandschap bijna volledig heeft opgekocht. Inmiddels zouden 92 procent van de gedrukte media en 94 procent van de tv-bedrijven de AKP-leiding nooit tegenspreken en nooit berichten verspreiden die de belangen van de AKP schaden.

"Cumhuriyet was de enige (ja, de enige) krant die niet te koop was; die niet gebonden was aan een politieke partij of investeerder en die geen 'baas' had die de regering was toegedaan", schrijft Engin.

Stekel

De krant bekritiseerde onder meer Erdogans aanpak van het Koerdische vraagstuk en zijn steun aan jihadisten in Syrië. "Cumhuriyet werd zo een stekel, waarvan Erdogan zich moest ontdoen", schrijft Engin.

Een collega-columnist, Ali Sirmen, is lid van het nieuwe stichtingsbestuur. Hij bestrijdt dat de machtswisseling in het paleis van Erdogan is bekokstooft.