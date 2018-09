Canadese Lagerhuis voor afnemen ereburgerschap leider Myanmar

Het Canadese Lagerhuis heeft unaniem ingestemd met het voorstel de Myanmarese leider haar ereburgerschap af te nemen. Met het symbolische besluit nemen de parlementsleden afstand van de misdaden die het overwegend boeddhistische Myanmar pleegt tegen de Rohingya, een moslimminderheid uit Bangladesh.

Aung San Suu Kyi werd in 2007 benoemd tot ereburger van Canada, vanwege haar bijdrage aan de decennialange strijd voor democratie in Myanmar. In 1991 won ze de Nobelprijs voor de Vrede.

Inmiddels is het beeld van Suu Kyi veranderd: ze beweert net als het leger dat in het land alleen terreur door Rohingya-rebellen wordt bestreden. De VN stelt echter dat er sprake is van genocide en wil dat de topmilitairen van Myanmar voor genocide worden vervolgd.

700.000 vluchtelingen

"Onze regering schaarde zich achter deze motie als antwoord op haar voortdurende weigering zich uit te spreken tegen de genocide op de Rohingya, een misdaad die wordt gepleegd door het leger waarmee zij de macht deelt", zei een woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken Freeland over de symbolische stap.

Premier Trudeau zei eerder deze week open te staan voor het voorstel, maar voegde eraan toe dat de crisis in Myanmar daarmee niet is opgelost. Meer dan 700.000 Rohingya zijn gevlucht vanwege het harde optreden van de Myanmarese regering.

Vorige week stemde het Lagerhuis al unaniem in met een motie die de moord op de Rohingya genocide noemt. Minister Freeland noemde dat een betekenisvolle stap.

Overigens moet ook de Senaat nog instemmen wil Suu Kyi haar ereburgerschap definitief kwijtraken.