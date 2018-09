Huiszoekingen na arrestatie zeven terreurverdachten afgerond

De politie heeft de huiszoekingen in het onderzoek naar de gearresteerde zeven terreurverdachten afgerond. In verband met het onderzoek worden er geen mededelingen gedaan over wat de huiszoekingen hebben opgeleverd.

Vandaag besluit de rechter-commissaris over de rechtmatigheid van de arrestaties. Volgende week wordt bepaald of de verdachten langer vast blijven zitten. Met de arrestatie van de zeven is volgens de politie de hele groep opgerold. Volgens de landelijke recherche hadden ze de meest serieuze aanslagplannen in Nederland tot nu toe.

De politie doorzocht woningen in Arnhem, Vlaardingen, Rotterdam en Huissen: