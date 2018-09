Senaatscommissie stemt later vandaag over voordracht Kavanaugh

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie stemt later vandaag over de voordracht van rechter Brett Kavanaugh voor het Hooggerechtshof. Dat heeft de commissie besloten na de hoorzitting over beschuldigingen tegen de rechter van seksueel wangedrag.

Zeker drie vrouwen beschuldigen Kavanaugh van seksueel wangedrag in zijn jeugd en studententijd. Een van hen, Christine Blasey Ford, deed gisteren haar verhaal in de Senaat. Ze zei er absoluut zeker van te zijn dat ze ruim 35 jaar geleden door Kavanaugh is aangerand.

Kavanaugh hield in de Senaat zijn onschuld vol. Hij noemde de beschuldigingen tegen hem "een berekende en georganiseerde politieke aanval".

Stemming Senaat

Na de hoorzitting overlegde de Senaatscommissie over het vervolg van de benoemingsprocedure van de rechter en de uitkomst daarvan is dus dat de commissie er vrijdag over stemt. Als een meerderheid de voordracht van Kavanaugh steunt, moet daarna de voltallige Senaat er nog over stemmen. Mogelijk gebeurt dat begin volgende week.