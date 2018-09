'Scholieren gaan later studeren'

Steeds meer middelbare scholieren nemen na hun middelbare school twee of meer tussenjaren voor ze gaan studeren. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), schrijft De Telegraaf.

Volgens de krant ging het vorig jaar om 6200 eerstejaars die er twee of meer jaar tussenuit waren geweest. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 4500.

Studiekeuze

Studentenorganisatie ISO weet niet zeker wat die toename veroorzaakt, maar in het NOS Radio 1 Journaal werpt voorzitter Tom van den Brink de suggestie op dat er mogelijk een verband is met de invoering van het leenstelsel. Daardoor zouden jongeren langer dan vroeger nadenken over hun studiekeuze voor ze de knoop doorhakken.

"Mocht je na een jaar uitvallen omdat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan dat je zomaar 7000 euro aan schuld opleveren", zegt Van den Brink. "Ik denk dat dat meespeelt in de hoofden van scholieren."

Basisschool verlengen

Volgens Van den Brink hebben veel scholieren last van keuzestress, leenangst en perfectiedruk. Hij pleit er daarom voor om de basisschool een jaar langer te laten duren. Daardoor krijgen leerlingen langer de tijd om te ontdekken waar zij goed in zijn en na te denken wat voor vervolgopleiding zij willen doen. Dat zou de noodzaak voor meerdere tussenjaren weghalen, denkt hij.

"Zo'n tussenjaar is niet per se iets slechts", zegt Van den Brink. "Maar je kan iemand beter begeleiden op school in zijn keuze voor een bepaalde studie, bijvoorbeeld via een decaan, een docent of goede voorlichting, dan als iemand al uit de schoolbanken vertrokken is."