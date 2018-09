Kabinet wil ras en etniciteit vastleggen bij aanvraag wapenvergunning

Het kabinet wil van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt of verlengt, voortaan weten wat zijn of haar ras of etnische afkomst is. Ook kunnen mensen die een wapenvergunning willen straks gevraagd worden naar hun politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen en naar hun gezondheidstoestand.

De nieuwe eisen staan in een concept-wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, dat begin juni al is ingediend, waar de Volkskrant nu over schrijft. De wijziging is nodig vanwege een nieuwe Europese vuurwapenrichtlijn. Door terreuraanslagen, zoals die in Parijs van 2016, is de herziening nodig.

De risicofactoren voor wapenbezit zijn volgens minister Grapperhaus "divers" en daarom is het nodig dat persoonsgegevens worden verwerkt zodat de politie een goede afweging kan maken bij het verstrekken van een wapenvergunning, staat in de toelichting bij de wet. De gegevens kunnen "tot dertig jaar" na vernietiging van het vuurwapen worden bekeken.

Bezwaren

Volgens de Volkskrant zijn er over de wet grote zorgen bij privacybeschermers en een groot deel van de Tweede Kamer. Ook in de regeringscoalitie zijn bezwaren, schrijft de krant.

Kamerlid Monica den Boer (D66) zegt in de krant dat "deze privacy-grens niet overschreden moet worden". "Het is volgens de minimumeisen van de Europese richtlijn ook niet nodig. We doen niet aan discriminatie en etnisch profileren, dus deze bijzondere persoonsgegevens moeten uit het wetsvoorstel." Haar CDA-collega Chris van Dam kan zich "geen situatie voorstellen die rechtvaardigt dat dit zo in de wet wordt opgenomen".

Uit stukken die de krant via het klokkenluidersplatform Publeaks heeft gekregen blijkt bovendien dat er in ambtelijke kringen rond het Binnenhof verontrust is gereageerd.

Stigmatisering

Ook bij de Autoriteit Persoonsgevens en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie KNSA wordt met onvrede gereageerd. Directeur Sander Duisterhof van de KNSA zegt in de krant dat de nieuwe registratie "een discriminerende en stigmatiserende werking" kan hebben.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat "de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens vooralsnog onvoldoende is gemotiveerd".

De wet gaat over enkele weken naar de Tweede Kamer.