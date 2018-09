Actiegroep PO Front van leraren, vakbonden en werkgevers uit elkaar

Leraren, vakbonden en werkgevers stoppen met de actiegroep PO Front. De partijen bundelden de krachten in de strijd voor meer investeringen in het basisonderwijs en een lagere werkdruk. Samen organiseerden ze een reeks stakingen en acties.

Binnen PO Front vertegenwoordigden de onderwijsbonden en de actiegroep van basisschoolleraren PO in Actie de belangen van de leraren en de PO-Raad die van de schoolbesturen. De partijen werkten de afgelopen anderhalf jaar samen en gaan nu los van elkaar verder.

"Het was een unieke samenwerking, waarmee veel is bereikt", zegt de PO-Raad in een verklaring. De overheid heeft de afgelopen maanden 270 miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs en maakte 430 miljoen euro vrij voor het verlagen van de werkdruk op basisscholen.

Inzet blijft

Dat is bij elkaar ongeveer de helft van wat de actiegroep eiste: een extra bedrag van 1,4 miljard voor het basisonderwijs. De partijen blijven zich inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden. "Op het moment dat het nodig is, weten we elkaar snel weer te vinden", zegt een woordvoerder van PO-Raad.

De leraren van PO in Actie werken nu samen met agenten, zorgmedewerkers en defensiepersoneel om meer geld voor de publieke sector als geheel binnen te halen. Voor 2 oktober staat een manifestatie gepland in Den Haag.

Naast het verbeteren van de lerarensalarissen en verminderen van de werkdruk gaat PO-Raad zich nu ook richten op een betere beloning voor leidinggevenden en ondersteuners. Die hebben niet geprofiteerd van de recente forse salarisverhoging, waardoor directeuren in sommige gevallen minder verdienen dan docenten.