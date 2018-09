Rechter in zaak tegen tabaksindustrie "aangegrepen en geïrriteerd"

Rechter Jan Wolter Wabeke trekt zich definitief terug in de zaak van de antirooklobby tegen de tabaksindustrie. De verschoningskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft een verzoek van hem daartoe toegewezen.

Eerder vandaag vroeg Wabeke of hij kon worden vervangen in de zaak. De advocate van de antirooklobby, Bénédicte Ficq, had via een kennis vernomen dat Wabeke zich "neerbuigend" had uitgelaten over de zaak, door te zeggen dat roken een eigen verantwoordelijkheid is. Ficq vroeg hem daarop zich terug te trekken.

Wabeke zegt dat wat er nu in de media over hem wordt geschreven hem "zeer aangrijpt en heeft geïrriteerd". Hij vreest dat hij niet meer in staat is zonder persoonlijke gevoelens de zaak voor te zitten en niet meer onbevangen over de zaak en de verzoeken kan oordelen.

Vervolging

Woensdag begint de zogenoemde artikel-12 procedure bij het Haagse hof, waarin de antirooklobby het Openbaar Ministerie vraagt om tot vervolging van de tabaksindustrie over te gaan. Daarna beoordeelt het gerechtshof of het OM de tabaksindustrie moet vervolgen.

In februari zei het OM nog geen mogelijkheden te zien om een strafzaak te beginnen binnen de huidige wet- en regelgeving.