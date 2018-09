Antirooklobby wil nieuwe rechter bij gerechtshof: 'Hij is vooringenomen'

Ficq hoorde van de uitspraken van Wabeke toen ze een kop koffie dronk met iemand die aanwezig was bij het etentje. "Een kennis, geen cliënt", benadrukt ze over haar bron.

"Toen ik dat hoorde, kon ik mijn oren niet geloven. Dit is namelijk het hart van de zaak. Als dat dan de opvatting is van de voorzitter die de zaak behandelt, is de schijn van vooringenomenheid gepasseerd en kunnen wij wel inpakken met onze argumenten. Zeker omdat hij het volgens mijn bron ook zei op een neerbuigende toon."

Wrakingsverzoek

Ficq erkent dat ze haar bron een lastige situatie heeft bezorgd. "Maar ik kon het niet laten liggen. Dit dient een hoger belang. Je wilt gewoon een onbevooroordeelde rechter."

De advocaat vraagt Wabeke in eerste instantie vrijwillig te vertrekken: "Dan hoef ik geen wrakingsverzoek in te dienen. Zo'n procedure kost namelijk veel tijd."

Strijd tegen de tabaksindustrie

Ficq deed in september 2016 namens de longkankerpatiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed aangifte tegen vier tabaksproducenten. Kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen, gynaecologen, de verslavingszorg en ziekenhuizen zoals het Antoni van Leeuwenhoek sloten zich daarna bij de aangifte aan.

Volgens de antirooklobby zijn sigaretten doelbewust zo ontworpen dat verslaving snel intreedt en vervolgens aanhoudt. Dat geldt volgens haar zeker voor pubers.

Het Openbaar Ministerie zag in februari geen mogelijkheden een strafzaak te beginnen binnen de huidige wet- en regelgeving. Om die reden startte Ficq een artikel 12-procedure. In die procedure kan iedere burger via het gerechtshof het OM alsnog dwingen de zaak op te pakken, als de rechters oordelen dat het OM onterecht niet tot vervolging is overgegaan.