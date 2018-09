Prikkelarme omgevingen: deze initiatieven gingen de supermarkt voor

Voor hooggevoelige kinderen is veel geregeld, cluster 4-scholen bijvoorbeeld. Dat zijn in beginsel prikkelarme (leer)omgevingen speciaal voor kinderen met autisme, hooggevoeligheid of ADHD, vertelt Annie van Hoek van De Muldersteeg in Oosterhout.

"Het aantal leerlingen in de klassen is beperkt", zegt zij. "Maximaal dertien tot veertien scholieren in één klas. In de jongste groepen dragen kinderen pantoffels en koptelefoons om omgevingsgeluid te verminderen en daarnaast hebben we geen overbodige posters en dergelijke aan de muren hangen."

"Het is belangrijk om het gevoelige kind op de maatschappij voor te bereiden", zegt Van Hoek. "De maatschappij is namelijk een stuk prikkelrijker dan onze omgeving. Daarom bouwen de scholen de reductie af naarmate de kinderen ouder worden."