Aanvoerder Padt in de cel, dat kan er ook nog wel bij in Groningen

Het is onrustig bij FC Groningen. De club staat onderaan in de eredivisie en doelman Sergio Padt werd zondag opgepakt na wangedrag in de trein. Een woordvoerder van de politie stelt dat er door twee personen aangifte is gedaan tegen Padt. Eén wegens mishandeling en één wegens belediging.

Padt bracht de nacht in bewaring door. Maandagochtend zat de aanvoerder van de club nog steeds vast.

Ron Jans, manager technische zaken, heeft maandag nog geen contact gehad met de in opspraak geraakte doelman. "We gaan kijken wat er gebeurd is", zegt Jans telefonisch. "We weten het niet precies."

Volgens de voetbalbestuurder heeft Padt, de derde doelman van het Nederlandse elftal, nog met niemand contact gehad. Later op maandag gaan club en speler met elkaar om tafel.

Agressief gedrag

Jans was zondagavond rond 21.45 uur thuis en stond naar eigen zeggen op het punt naar bed te gaan toen William Pomp van Dagblad van het Noorden belde. Jans luisterde hoe de sportjournalist vertelde over Padt, die in de trein agressief gedrag zou hebben vertoond. Een collega van Pomp was eveneens in de trein en merkte het voorval op.