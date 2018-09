Waarschuwing voor turbulentie op financiële markten

De financiële markten moeten zich voorbereiden op een turbulente periode. Die waarschuwing geeft het hoofd van de Bank voor Internationale Samenwerkingen (BIS) af, een overkoepelende instelling van nationale centrale banken.

Tien jaar na het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers en het ontstaan van de kredietcrisis, vergelijkt directeur Claudio Borio de huidige toestand van de financiële markten met die van een patiënt die van een zwaar medicijn afkomt.

Heftige koersbewegingen zijn dan ook "vroeg of laat" waarschijnlijk, zo zegt hij in het BIS-kwartaalverslag. En die bewegingen zijn niet eenvoudig op te lossen door banken als de Europese Centrale Bank of de Amerikaanse Federal Reserve.

Lenen te makkelijk

"Ironisch genoeg was de enorme schuldenberg het hart van de crisis. En nu hebben we nog veel meer schulden", zegt Borio. Experts van de bank zeggen dat de schuldenberg te groot is en het nog steeds veel te makkelijk is om geld te lenen. Vooral opkomende landen als Brazilië, India en Turkije hebben een grote dollarschuld en die is sinds de financiële crisis alleen maar toegenomen. Hun economieën hebben veel last van de relatief sterke dollar.

De BIS heeft in het rapport bekeken welke belangen banken hebben in Turkije. Door de val van de Turkse munt, de lira, staat het land financieel onder druk. Buitenlandse banken hadden voor 223 miljard dollar aan leningen, effecten en andere bezittingen uitstaan in Turkije.

Ook andere ontwikkelingen maken heftige koersbewegingen waarschijnlijk. Zo zijn de VS en China, de twee grootste economieën ter wereld, verwikkeld in een handelsoorlog en stopt de Europese Centrale Bank eind dit jaar met het opkopen van overheidsleningen. Sinds maart 2015 stak de ECB ruim 2400 miljard euro in de economie.