China slaat terug met nieuwe importheffingen tegen VS

Het economische conflict tussen de VS en China is uitgelopen op een echte handelsoorlog. Nadat president Trump gisteren nieuwe importheffingen tegen China had aangekondigd, gaat China nu ook nieuwe heffingen invoeren op Amerikaanse producten.

China gaat maandag heffingen van 5 tot 10 procent invoeren op 5207 soorten Amerikaanse producten met een totale importwaarde van 60 miljard dollar. Dat gebeurt op het moment dat ook de nieuwe Amerikaanse heffingen ingaan.

President Trump voert hogere tarieven in op 200 miljard dollar aan import uit China, zoals elektronische apparaten, bouwmaterialen, meubels en zeevruchten. Volgens de VS steelt China intellectueel eigendom van de VS en laat het te weinig ruimte voor Amerikaanse bedrijven op de Chinese markt. Volgens Peking gunt de VS China geen grote economische rol op het wereldtoneel.

Fase drie

De Amerikaanse heffingen worden eind dit jaar verhoogd van 10 naar 25 procent. Door deze geleidelijke verhoging hebben Amerikaanse bedrijven de tijd hun productie naar andere landen te verplaatsen.

De VS voerde eerder al tarieven in op 50 miljard dollar aan Chinese producten. Dat is ongeveer een tiende deel van alle handel van China naar de VS. China had op zijn beurt ook al heffingen ingesteld op Amerikaanse producten.

Bij de bekendmaking van de nieuwe importtarieven waarschuwde president Trump China geen nieuwe tegenmaatregelen te nemen. Hij dreigde dan onmiddellijk door te gaan met "fase drie", wat neerkomt op nog meer strafmaatregelen.