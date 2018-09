Honderden bezoekers naar ziekenboeg op eerste dag Oktoberfest

Op de eerste dag van het Oktoberfest in München heeft de ambulancedienst 469 feestgangers moeten verzorgen. 91 mensen hadden een vergiftiging opgelopen, waarschijnlijk als gevolg van alcoholconsumptie.

Het Oktoberfest werd gisteren om 12.00 uur geopend met het aanslaan van het eerste vat. Al om 12:32 meldde zich de eerste bezoeker die te diep in het glaasje had gekeken. Het ging om een man verkleed als monnik, zegt de Aicher Ambulanz Union.

Dit jaar is de medische wacht tijdens het bierfestijn voor het eerst in handen van die particuliere aanbieder. De afgelopen 133 jaar lag de verantwoordelijkheid bij het Beierse Rode Kruis. De tienduizenden vrijwilligers van het Rode Kruis in München ervaren dat als een klap in het gezicht.