Oktoberfest begonnen, 'O'zapft is' voor miljoenen feestgangers

In München is het Oktoberfest begonnen, een van de grootste volksfeesten ter wereld. De komende twee weken worden in de Beierse stad ruim zes miljoen bezoekers verwacht.

Op het feestterrein sloeg de burgemeester van München om 12.00 uur het eerste vat bier aan met de woorden O'zapft is: voor de tienduizenden aanwezige feestgangers het startschot voor een dag met véél bier.