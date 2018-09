Baudet vindt meedoen debat 'beneden zijn waardigheid'

Forum voor Democratie-leider Baudet vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan de Algemene Politieke Beschouwingen. In de Tweede Kamer noemde hij het debat "zinloos" en een "aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes".

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn het belangrijkste politieke debat van het jaar, waar twee dagen lang de kabinetsplannen voor volgend jaar worden besproken. Baudet heeft alleen woensdag tijdens zijn 'inbreng' en vandaag bij het indienen van zijn moties iets gezegd. Vanavond zei hij dat hij zich bewust afzijdig had gehouden van het "wedstrijdje vliegen afvangen". Dat leidde tot hoongelach in de Kamer.

Niet meespelen

Baudet zei geprikkeld dat hij niet mee wilde doen aan die sprookjeswereld en dat hij deze dagen gebruikt had om buiten de Tweede Kamer zijn partij op te bouwen. "Ik ga hier niet meespelen. Er wordt toch niet geluisterd." De opmerking dat debatteren beneden zijn waardigheid was, schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat. Ze vinden dat hij in de Tweede Kamer zelf moet laten zien hoe het dan wel moet. Ook vinden zij dat hij minachting toont voor de democratie.

CDA-leider Buma vindt dat Baudet zich niet moet laten betalen als Kamerlid als hij niet wil meedoen aan debatten. "U staat hier om de regering te controleren namens het volk. Dan moet u dat ook doen." D66-voorman Pechtold is zeer ontstemd over het dedain dat Baudet volgens hem toont voor het parlementaire werk in Tweede Kamer. GroenLinks-leider Klaver sprak waardering uit voor PVV-leider Wilders, normaal een grote tegenstander. Maar Wilders "stond hier vandaag wel om de premier onder vuur te nemen".

Wijntje

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff snapt niet dat de leider van Forum voor Democratie niets doet om de kwaliteit van het parlementaire debat te verbeteren. "Ik gun u uw wijntje in de wandelgangen, maar had u uw tijd niet beter kunnen besteden", vroeg hij. Ook Segers van de ChristenUnie is boos. "Hier vechten we onze gevechten uit, niet met een wijntje in de gang. Als je het systeem wilt veranderen, doe je dat hier."