Expats: 'Belastingverhoging mogelijk schending van onze mensenrechten'

Expats in Nederland zijn boos op het kabinet vanwege de belastingverhoging waarmee ze komend jaar te maken krijgen. In de Miljoenennota werd bevestigd dat buitenlandse werknemers niet meer acht jaar maar vijf jaar belastingkorting krijgen. Met een crowdfundactie hebben de expats binnen twaalf dagen ruim 40.000 euro opgehaald.

"We hebben aanwijzingen dat de aanpassing van de regeling niet legaal is", zegt initiatiefnemer Jessica Piotrowski van de stichting United Expats of the Netherlands. "Mogelijk is het zelfs een overtreding van artikel 1 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens." Met het opgehaalde geld willen de expats "de knapste koppen van het land" laten kijken of de aanpassing inderdaad onwettelijk is. Wat hen vooral steekt, is dat de maatregel per 2019 ook voor bestaande gevallen wordt ingevoerd.

Kennismigranten

In 2016 maakten ongeveer 65.000 buitenlandse werknemers gebruik van de zogenoemde 30-procentregeling. Die regeling zorgt ervoor dat zij over 30 procent van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen en is bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken voor 'kennismigranten' die bijdragen aan de Nederlandse economie.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën bleek vorig jaar dat de regeling werkt, maar niet optimaal. Het zou effectiever zijn om de looptijd terug te brengen naar vijf of zes jaar, was het advies. Uit de Miljoenennota bleek dat het kabinet de regeling daadwerkelijk terugbrengt naar vijf jaar, zonder overgangsregeling.

Geen penthouse

De expats zijn vooral boos over het ontbreken van een transitieperiode. "De Nederlandse overheid heeft natuurlijk het recht om de wet te veranderen. Maar zonder transitieperiode breekt het beloftes. Mensen die hier al vier jaar wonen hebben keuzes gemaakt op basis van die acht jaar. Ze hebben hun financiële planning erop afgesteld", zegt Piotrowski.

De Amerikaanse is zelf universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, met naar eigen zeggen een bescheiden salaris. "Niet alle expats wonen in een duur penthouse. Ik kom echt in de problemen door de nieuwe wet. Hoewel ik van dit land ben gaan houden, ben ik al in het buitenland aan het solliciteren." Piotrowski claimt dat sommige expats vanwege de aangekondigde veranderingen nu al uit Nederland zijn verhuisd.

Afgepakt cadeau

Niet alle expats zijn tegen de kabinetsplannen. "Ik ben dankbaar voor het belastingvoordeel, maar het voelt een beetje oneerlijk", zegt de Nieuw-Zeelandse Bryony Telford (28), die sinds begin 2017 kankeronderzoek doet in Nederland. "Mijn Nederlandse collega's doen hetzelfde werk, maar krijgen deze bonus niet. Mijn onderwijs was wel duurder dan dat van mijn collega's, maar het is niet de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om mijn studieschuld te betalen."

Helemaal verbaasd over de ophef is ze niet. "Ik snap waarom sommige expats geïrriteerd zijn dat de regeling deels stopt. Het is niet leuk als je een cadeau beloofd wordt, en dat dat halverwege wordt afgenomen", zegt Telford. "Toch vind ik het goed dat de overheid de regeling aanpakt, maar ik heb dan ook geen hoge hypotheek en kinderen."