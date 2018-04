Gunstige fiscale regeling voor expats wordt verkort

De fiscale regeling voor buitenlandse expats in Nederland wordt per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De regeling houdt in dat werkgevers expats maximaal 30 procent van hun inkomen belastingvrij kunnen vergoeden. Dit is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die zij hebben om in Nederland te komen wonen.

Het kabinet had in het regeerakkoord al vastgelegd deze fiscale regeling te verkorten. Vandaag werd bekendgemaakt dat de verkorting per 1 januari zal ingaan. Dat geldt niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor expats die al gebruikmaakten van de regeling.

Het fiscale voordeel is vooral bedoeld om specialistische werknemers aan te trekken aan wie Nederland een tekort heeft. Maar uit onderzoek van het ministerie van Financiƫn blijkt dat het overgrote deel (80 procent) van de expats de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt.

Werkgevers niet blij

Werkgeversorganisatie VNO-NCW betreurt het besluit van het kabinet. "Dit maakt Nederland toch weer wat minder aantrekkelijk ten opzichte van andere landen en maakt het aantrekken van buitenlands talent niet makkelijker", zegt een woordvoerder. "Terwijl we dat talent in de krapper wordende arbeidsmarkt wel nodig hebben."

Daarnaast is de brancheorganisatie niet te spreken over het feit dat expats die nu al gebruikmaken van de regeling ook worden getroffen. "De evaluatie heeft eerder laten zien dat de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten voor de schatkist. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van het fiscale stelsel dat van belang is voor de Nederlandse kenniseconomie. Zeker nu andere landen vergelijkbare regelingen invoeren, neemt het belang om talent aan te trekken alleen maar toe."